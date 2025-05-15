У США відреагували на переговори в Стамбулі

Прапор США. / © Associated Press

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вважає складною ситуацію навколо українського питання. Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль.

Про це американський політик заявив перед неформальною зустріччю глав МЗС НАТО в Анталії, пише “Главком”.

“Ми безперечно зараз у складній ситуації. Ми сподіваємося, що знайдемо спосіб, який посприяє закінченню війни через переговорний процес і запобігатиме можливості будь-якої війни в майбутньому”, - висловився очільник Держдепартаменту.

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Рубіо вкотре наголосив, що Штати чекають на прогрес і “готові відігравати будь-яку конструктивну роль, що зможе покласти край конфлікту”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не прибув до Туреччини 15 травня. Зараз в нього триває візит до Катару. Втім, Трамп заявив, що все ж може полетіти до Стамбула, але не сьогодні, а завтра - 16 травня. Втім, за умови, що це буде доречно.

У звичній для себе манері Трамп пояснив, чому диктатор РФ Володимир Путін відмовився від участі у переговорах. Мовляв, причиною стала відсутність самого ж Трампа. За словами очільника Білого дому, “навіщо йому (Путіну - ред.) їхати, якщо я не їду”.

Дата публікації 12:10, 15.05.25 Кількість переглядів 91 Буданов знає, чи чекати Путіна в Анкарі! Відповідь коротка - ні! Ексклюзив ТСН