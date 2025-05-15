Валерії Маркес було 23 роки / Фото: Instagram / v___marquez

Реклама

У Мексиці відому блогерку застрелили просто під час прямого етеру в TikTok. Дівчині було 23 роки.

Про це пише BBC.

Валерія Маркес мала 200 тисяч підписників у TikTok та Instagram.

Реклама

За даними прокуратури штату Халіско, дівчину вбили, коли чоловік зайшов до її салону краси в передмісті Гвадалахари, то, «вочевидь, вистрілив у неї з пістолета».

За кілька хвилин до смерті Маркес сиділа за столом з м’якою іграшкою в руках та проводила пряму трансляцію. За декілька секунд її застрелили, а запис обірвався лише тоді, коли інша людина взяла телефон і зупинила трансляцію.

Мотив нападу поки не встановили, але справу розслідують як феміцид — коли жінок та дівчат вбивають через їхню стать.

Місцеві медіа вказують, що її вбив чоловік, який вдавав, що приніс їй подарунок.

Реклама

Як пише видання Las Estrellas, після вбивства блогерки в соцмережах поширили її дописи, в яких вона писала про свого колишнього партнера як про можливого винного, якщо з нею чи її родиною щось трапиться.

Голова міста Запопан Хуан Хосе Франхі заявив, що в його офісі немає жодних записів про те, що Маркес зверталася за допомогою до влади через погрози на її адресу, додавши, що «феміцид — це найгірше», цитує його AFP.

Гендерно зумовлене насильство є поширеним явищем у Мексиці, де, за даними ООН, щодня 10 жінок чи дівчат гинуть від рук партнерів або членів сім’ї.

Нагадаємо, криптотрейдер застрелився у прямому ефірі після того, як втратив $500.

Реклама