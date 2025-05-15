ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
5144
Час на прочитання
2 хв

Відому блогерку застрелили просто під час прямого етеру

Мотив нападу поки не встановили, але справу розслідують як феміцид — коли жінок та дівчат вбивають через їхню стать.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Валерії Маркес було 23 роки

Валерії Маркес було 23 роки / Фото: Instagram / v___marquez

У Мексиці відому блогерку застрелили просто під час прямого етеру в TikTok. Дівчині було 23 роки.

Про це пише BBC.

Валерія Маркес мала 200 тисяч підписників у TikTok та Instagram.

За даними прокуратури штату Халіско, дівчину вбили, коли чоловік зайшов до її салону краси в передмісті Гвадалахари, то, «вочевидь, вистрілив у неї з пістолета».

За кілька хвилин до смерті Маркес сиділа за столом з м’якою іграшкою в руках та проводила пряму трансляцію. За декілька секунд її застрелили, а запис обірвався лише тоді, коли інша людина взяла телефон і зупинила трансляцію.

Мотив нападу поки не встановили, але справу розслідують як феміцид — коли жінок та дівчат вбивають через їхню стать.

Місцеві медіа вказують, що її вбив чоловік, який вдавав, що приніс їй подарунок.

Як пише видання Las Estrellas, після вбивства блогерки в соцмережах поширили її дописи, в яких вона писала про свого колишнього партнера як про можливого винного, якщо з нею чи її родиною щось трапиться.

Голова міста Запопан Хуан Хосе Франхі заявив, що в його офісі немає жодних записів про те, що Маркес зверталася за допомогою до влади через погрози на її адресу, додавши, що «феміцид — це найгірше», цитує його AFP.

Гендерно зумовлене насильство є поширеним явищем у Мексиці, де, за даними ООН, щодня 10 жінок чи дівчат гинуть від рук партнерів або членів сім’ї.

Нагадаємо, криптотрейдер застрелився у прямому ефірі після того, як втратив $500.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie