Може нести торпеди: у Китаї помітили новітній підводний дрон

Китай продовжує впроваджувати інновації в підводній сфері

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У Китаї створили новітній підводний дрон, який відносять до класу надвеликих підводних безекіпажних апаратів (XLUUV). Розробку помітили під час транспортування в одному з міст країни.

Про це пише Naval News.

Експерти вважають, що китайський безпілотник потенційно може нести торпеди, морські міни або ракетне озброєння.

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Довжину корпусу апарата оцінюють у 11,5 м, а ширину — в 1,6 м. За габаритами підводний безпілотник подібний до британського проекту CETUS для Королівських ВМС або канадського проєкту Cellula Robotics Solus XR.

Ситуація особлива тим, що це за великим рахунком перше доступне фото бодай якогось із відомих безпілотних підводних апаратів Китаю. В Naval News вважають, що може йтися про підводний апарат UUV-300. Він виробляється як на експорт, так і для НВАК — проте у різних варіантах.

Водночас у Defense Express нагадали, що в лютому 2025 року стало відомо про будівництво в Китаї секретної субмарини, або найбільшого у світі підводного дрону. Довжину його корпусу оцінюють в 45 м, а ширину — в 5 м.

Тож у нинішній ситуації йдеться, вірогідно, про не найбільш потужний китайський підводний апарат.

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Раніше у ГУР показали підводний дрон, який знищує російську техніку.