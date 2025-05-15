Может нести торпеды: в Китае заметили новейший подводный дрон

Китай продолжает внедрять инновации в подводной сфере

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В Китае был создан новый подводный дрон, который относят к классу сверхбольших подводных безэкипажных аппаратов (XLUUV). Разработку заметили при транспортировке в одном из городов страны.

Об этом пишет Naval News.

Эксперты считают, что китайский беспилотник может нести торпеды, морские мины или ракетное вооружение.

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Длина корпуса аппарата оценивается в 11,5 м, а ширина — в 1,6 м. По габаритам подводный беспилотник подобен британскому проекту CETUS для Королевских ВМС или канадскому проекту Cellula Robotics Solus XR.

Ситуация особенная тем, что это по большому счету первое доступное фото хотя бы одного из известных беспилотных подводных аппаратов Китая. В Naval News считают, что речь может идти о подводном аппарате UUV-300. Он производится как на экспорт, так и для НОАК — однако в разных вариантах.

В Defense Express напомнили, что в феврале 2025 года стало известно о строительстве в Китае секретной субмарины, или крупнейшего в мире подводного дрона. Длина его корпуса оценивают в 45 м, а ширину — в 5 м.

Поэтому в нынешней ситуации речь идет, очевидно, о не самом мощном китайском подводном аппарате.

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Ранее в ГУР показали подводный дрон, уничтожающий российскую технику.