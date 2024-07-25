Поблизу Стамбула виявили морський дрон з українським написом: відео

У четвер, 25 липня, на узбережжя Туреччини поблизу Стамбула хвилями викинуло морський дрон, на якому була емблема відомого волонтерського збору.

Турецьке видання TRT Haber повідомило, що безпілотник не був ідентифікований.

Водночас на його передній стороні чітко видно жовто-зелену емблему волонтерського збору “Око за око”, що належить українській мережі АЗС Okko та фонду “Повернись живим”.

На місце події прибули правоохоронці, які обгородили місце знахідки та припинили доступ до нього сторонніх осіб.

“Безпілотний морський корабель довжиною 3 метри та шириною 1 метр вважається прибулим з півночі Чорного моря”, - йдеться у повідомленні місцевої влади.

Турецька влада не підтвердила наявність вибухівки на дроні та можливість його бойового застосування.

Натомість місцева прокуратура проводить розслідування щодо можливого використання транспортного засобу для контрабанди іммігрантів.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострова . Завдяки цьому Служба безпеки уразила щонайменше чотири ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі окупантів.