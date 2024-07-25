Справа про вбивство Фаріон: Зеленський анонсував більше публічної інформації

Крім того, Зеленський розповів про "більшу кількість і якість" далекобійних дронів і реалізацію ракетної програми.

Увечері, 25 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Справа щодо вбивства Ірини Фаріон

Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Зеленский попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію і анонсував, що завтра має бути більше інформації – публічно.

Розвиток ВПК

Зеленський провів розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною", – запевнив глава держави.

За його словами, в оборонному виробництві нарешті почали працювати іноземні кошти. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні.

"Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", – запевнив Зеленський.

Крім того, він провів нараду із секретарем РНБО "щодо ухвалених рішень РНБО і Ставки та планування нових".

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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