Кулеба відповів, чи є конкуренція планів закінчення війни

За словами міністра, переговори були зосереджені на вирішення конкретних питань.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в розмові з китайським колегою Ван І конкуренції мирних планів не відчувалося.

Про це очільник МЗС України розповів в інтервʼю журналістці ТСН Наталі Нагорній.

Проте міністр додав, що після оприлюднення "цієї бразильсько-китайської заяви" та проведення мирного саміту, в Україні відчувають, що контрпродуктивна конкуренція існує.

"Ми закликаємо фокусуватися на тому, що об'єднує, а не на тому, що роз'єднує. Ми будемо рухатися з імплементацією формули миру. Немає сенсу в тому, щоб розказувати, чиє комюніке зібрало більше країн підтримки", – зазначив дипломат.

Дмитро Кулеба наголосив, що необхідно зосереджуватись на вирішенні конкретних питань.

"Саме такий є настрій в Києві. І власне саме таким був настрій наших переговорів", – підсумував очільник МЗС України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Кулеби з Китаю: ЦЕ ВПЕРШЕ! Китай ДОЗРІВ! Все про переговори, на чиєму боці Сі, чий план миру краще

Нагадаємо, Китай може відмовитися від “мирного плану”, який він розробив для припинення війни в Україні, на користь розробленого спільно з Бразилією. В травні з’явився ще один китайський документ — шестипунктний консенсус. В ньому йдеться про дотримування трьох принципів деескалації.

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