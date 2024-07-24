Китай може відмовитися від "мирного плану" для України: що пропонують натомість

В травні з’явився ще один китайський документ - шестипунктний консенсус. В ньому йдеться про дотримування трьох принципів деескалації.
Китай може відмовитися від “мирного плану”, який він розробив для припинення війни в Україні, на користь розробленого спільно з Бразилією.
Про це виданню “РБК-Україна” розповів політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Як зазначається, в лютому минулого року Китай оприлюднив “мирний план”, в якому містяться 12 пропозицій щодо припинення вогню. Проте в них немає конкретних кроків.
Проте в травні з’явився ще один китайський документ - шестипунктний консенсус. В ньому йдеться про дотримування трьох принципів деескалації, а саме: уникати провокацій, розширення зон бойових дій і загострення на фронті.
Водночас єдиним способом припинення війни є діалог.
Китай і Бразилія підтримали міжнародну мирну конференцію, яку визнають “як Росія, так і Україна”. Така конференція має відбутися за участю РФ і з “чесним обговоренням усіх мирних планів”.
- Четвертий пункт стосується гуманітарної допомоги, захисту мирних жителів і заборони на обстріли цивільних об'єктів.
- П'ятий - неприйнятності використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції.
- У шостому міститься заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.
“Можливо, з'явиться ще якась додаткова інформація. Оскільки зберігається інтрига щодо анонсованої в травні ініціативи Китаю і Бразилії провести окрему мирну конференцію з Україною і Росією. Ідея є, але коли, на яких умовах і в якому форматі, не відомо. Можливо, Китай запропонує Україні взяти участь у ній”, - припускає Фесенко.
Нагадаємо, що українські дипломати вперше від початку війни прибули до Китаю. Це перший двосторонній візит міністра закордонних справ до Китайської народної республіки.
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