Що означає перемога у війні: військовий відповів

У світовій історії траплялося, коли країни воювали, але ніхто з них у результаті не досягав успіху. По суті, в такому разі обидві сторони програвали.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів інструктор з національно-патріотичної підготовки ВШК імені Євгена Коновальця, а у минулому вчитель з історії України на позивний “Слон”.

“Воювати, воювати — і ніхто нічого не доб’ється. Взагалі таке трапляється, і це означає, що обидві сторони по суті програли. Що означає перемога у війні? Один з її показників. У якому стані ти виходиш з цієї війни. І це, насправді, головне питання, яке буде, коли війна закінчиться. Тут варіантів дуже багато. Чим закінчиться ця війна? Глобально — або вони нас або ми їх насправді. Чи буде якийсь проміжний етап, мир — я не знаю”, — каже військовий.

За його словами, коли закінчиться війна, будуть президентські вибори, і важливо, за кого проголосує народ.

“І той, за кого будуть голосувати, може казати одне, а потім виявиться зовсім інше. Так що питання збереження суверенітету, держави — це питання номер один. І навіть коли гармати цієї війни заглохнуть, ми ніколи не повинні забувати про це. Для нас ця справа повсякденна — збереження суверенітету. Питання номер два, звичайно, будуть території. І там сказати, що ми відмовляємося навіть від Криму чи Донбасу, звичайно, не можна. Просто питання, коли вони будуть повернуті”, — розповів “Слон”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИЛА В СИЛІ! Не всі війни закінчуються ПЕРЕГОВОРАМИ! “Слон”

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