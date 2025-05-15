В США отреагировали на переговоры в Стамбуле

Флаг США. / © Associated Press

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио считает сложной ситуацию вокруг украинского вопроса. Вашингтон готов играть конструктивную роль.

Об этом американский политик заявил перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Анталии, пишет Главком.

"Мы бесспорно сейчас в сложной ситуации. Мы надеемся, что найдем способ, который поспособствует окончанию войны через переговорный процесс и будет предотвращать возможность любой войны в будущем", - высказался глава Госдепартамента.

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Рубио в очередной раз подчеркнул, что Штаты ждут прогресса и "готовы играть любую конструктивную роль, которая сможет положить конец конфликту".

Напомним, президент США Дональд Трамп не прибыл в Турцию 15 мая. Сейчас у него идет визит в Катар. Впрочем, Трамп заявил, что все же может улететь в Стамбул , но не сегодня, а завтра – 16 мая. Впрочем, при условии, что это уместно.

В привычной для себя манере Трамп объяснил, почему диктатор РФ Владимир Путин отказался от участия в переговорах, причиной стало отсутствие самого же Трампа.

Дата публикации 12:10, 15.05.25 Количество просмотров 91 Буданов знает, ждать ли Путина в Анкаре! Ответ короткий - нет! Эксклюзив ТСН