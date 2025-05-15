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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В США отреагировали на переговоры в Стамбуле

Вашингтон готов играть "любую конструктивную роль, которая сможет положить конец конфликту".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг США.

Флаг США. / © Associated Press

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио считает сложной ситуацию вокруг украинского вопроса. Вашингтон готов играть конструктивную роль.

Об этом американский политик заявил перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Анталии, пишет Главком.

"Мы бесспорно сейчас в сложной ситуации. Мы надеемся, что найдем способ, который поспособствует окончанию войны через переговорный процесс и будет предотвращать возможность любой войны в будущем", - высказался глава Госдепартамента.

Рубио в очередной раз подчеркнул, что Штаты ждут прогресса и "готовы играть любую конструктивную роль, которая сможет положить конец конфликту".

Напомним, президент США Дональд Трамп не прибыл в Турцию 15 мая. Сейчас у него идет визит в Катар. Впрочем, Трамп заявил, что все же может улететь в Стамбул , но не сегодня, а завтра – 16 мая. Впрочем, при условии, что это уместно.

В привычной для себя манере Трамп объяснил, почему диктатор РФ Владимир Путин отказался от участия в переговорах, причиной стало отсутствие самого же Трампа.

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