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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Какие три самые главные правила ухода за помидорами: урожай некуда будет девать

Томаты растут на огороде каждого украинца, потому что эти овощи являются незаменимым продуктом. Ведь из них готовят кучу вкусных блюд и напитков, а также консервации на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие главные правила ухода за помидорами

Какие главные правила ухода за помидорами / © pixabay.com

Каждый хозяин знает, что урожай помидоров зависит от правильного и регулярного ухода. Эта культура достаточно прихотливая, поэтому нуждается в постоянной заботе. У опытных огородников есть свои секреты выращивания больших и вкусных помидоров, которыми они радостно поделились. Рассказываем, ссылаясь на ресурс pmg.ua, какие три главных правила ухода за томатами, гарантирующие богатый урожай и защиту от болезней и вредителей.

Как ухаживать за помидорами, чтобы получить максимальный урожай

  • Правило №1. Укрепление корней культуры. От корневой системы зависит, как будет расти и родить овощная культура. Чтобы укрепить корни помидоров, их надо окучить. Первое окучивание делается тогда, когда на стебле у самого грунта появляется отростки новых корней. Второй раз помидоры надо окучивать, когда стебель приобретет синеватый оттенок. После второго окучивания грядку с помидорами следует замульчировать. Материал для мульчи можно брать любой — сорняки, опавшие листья, торф или хвою.

  • Правило №2. Пасынкование. Чтобы помидоры хорошо разрастались, надо убрать лишнюю зелень, удалив все пасынки, которые растут между стеблем и листом. В течение всего сезона необходимо срывать листья, которые будут касаться земли. Так растение не будет болеть и будет хорошо плодоносить.

  • Правило №3. Подкормка. Во время цветения помидоры необходимо обработать древесной золой, предварительно полив почву. Когда томаты будут плодоносить, их также стоит обрабатывать золой, процедуру надо проводить раз в две недели до конца сезона. Можно воспользоваться подкормкой из дрожжей. Для этого в трехлитровой банке с теплой водой необходимо растворить сто граммов живых дрожжей и добавить сто граммов сахара. Смесь должна забродить, а затем ее надо разводить водой: на 10 литров воды стакан концентрата. Поливать помидоры следует под корень: на один куст литровую банку подкормки.

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Дата публикации
Количество просмотров
13
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