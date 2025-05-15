Какие три самые главные правила ухода за помидорами: урожай некуда будет девать

Каждый хозяин знает, что урожай помидоров зависит от правильного и регулярного ухода. Эта культура достаточно прихотливая, поэтому нуждается в постоянной заботе. У опытных огородников есть свои секреты выращивания больших и вкусных помидоров, которыми они радостно поделились. Рассказываем, ссылаясь на ресурс pmg.ua, какие три главных правила ухода за томатами, гарантирующие богатый урожай и защиту от болезней и вредителей.

Правило №1. Укрепление корней культуры. От корневой системы зависит, как будет расти и родить овощная культура. Чтобы укрепить корни помидоров, их надо окучить. Первое окучивание делается тогда, когда на стебле у самого грунта появляется отростки новых корней. Второй раз помидоры надо окучивать, когда стебель приобретет синеватый оттенок. После второго окучивания грядку с помидорами следует замульчировать. Материал для мульчи можно брать любой — сорняки, опавшие листья, торф или хвою.

Правило №2. Пасынкование. Чтобы помидоры хорошо разрастались, надо убрать лишнюю зелень, удалив все пасынки, которые растут между стеблем и листом. В течение всего сезона необходимо срывать листья, которые будут касаться земли. Так растение не будет болеть и будет хорошо плодоносить.