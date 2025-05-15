Кирилл Буданов

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В Стамбуле 15 мая должны пройти переговоры между украинской и российской делегациями. Несмотря на публичную готовность президента Владимира Зеленского лично принять в них участие, президент России Владимир Путин на переговоры не приедет.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Отвечая журналистам, он отметил, что российская делегация таки будет присутствовать, но сам Путин не будет участвовать.

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«Если хотите мое личное мнение — нет. Думаю, что не приедет», — сказал Буданов.

По его мнению, такое поведение Кремля противоречит заявлениям Москвы о якобы нежелании Украины договариваться.

«Они сами разрушат свою же идею о том, что Украина уклоняется от настоящих мирных переговоров. Наш президент сделал решительный шаг и прямо сказал: «Я приезжаю, я готов»», — подчеркнул руководитель ГУР.

Переговоры в Стамбуле: подробности

Напомним, президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещать турецкий Стамбул в ближайшие дни. «Фюрер» поставил задачу своей делегации.

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Европейские дипломаты обвинили президента-диктатора России Владимира Путина в подрыве переговоров с Украиной, направленных на прекращение войны. В частности, возмущение вызвал состав делегации, назначенной Кремлем.

А Россия, конечно, обиделась на замечание президента Украины Владимира Зеленского относительно состава российской делегации. Захарова сказала, что «о заслуженных людях и профессионалах говорит клоун и неудачник».

Несмотря на все, сейчас президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Турции. Он выразил надежду, что у него будет «несколько часов для важного разговора, очень важных решений» с Эрдоганом.