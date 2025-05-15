Цены на продукты дешевого сегмента выросли: экономист объяснил, в чем причина

Цены на продукты / © ТСН.ua

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За год в Украине показатель инфляции достиг 15%, а стоимость продовольственной корзины выросла на 20%. Из-за уменьшения доходов все больше людей стали экономить на питании.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Олег Пендзин, экономист.

«Средний класс — тот индикатор, по которому можно отслеживать реальные доходы людей. Почему так сильно подорожал дешевый сегмент? Потому что средний класс потихоньку начинает сползать с премиум-сегмента пищевой корзины в дешевый сегмент. А там и так сидит бедное население и там появляется дополнительный спрос», — объяснил экономист.

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По данным опросов, 46% населения стараются экономить на питании, ища более дешевые продукты.

"Мясо не очень растет. А хлеб и картофель подскочили очень сильно, потому что там — двойной спрос", — заключил Пендзин.

Какие продукты больше всего подорожали в апреле: статистические данные

В апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года — цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024 года.

"Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года составила 0,7%, с начала года — 4,3%", — уточнили в статистическом ведомстве.

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В Украине за год значительно выросли цены на базовые пищевые продукты. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Больше всего подорожали:

яйца — на 74,6% в годовом исчислении, хотя в апреле цена несколько снизилась на 2,5% благодаря сезонным факторам

овощи выросли в цене на 35,8%, за последний месяц — еще на 0,9%

подсолнечное масло подорожало на 34,8% за год и на 0,4% в апреле

За год в Украине значительно подорожали сливочное масло (на 30,1%), фрукты (на 25,3%) и хлеб (на 21,8%).

Согласно данным Госстата, одежда и обувь подешевели: одежда подешевела на 4,9%, а обувь — на 3,9% за год.

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В то же время услуги в других сферах стали дороже:

здравоохранение подорожало на 13,5%, транспорт — на 6,9%

связь — на 18,5%

Цены на образование выросли на 12,1%, а отдых подорожал на 1,3%.