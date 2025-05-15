Ошибка стоила $100 тысяч: ресторан оконфузился, обвинив клиентов

Работники ресторана допустили ошибку с проведением платежа / © Pexels

Реклама

Британская семья получит компенсацию в размере 100 тысяч долларов от ресторана, который публично обвинил их в бегстве без оплаты счета. Как оказалось, клиенты полностью рассчитались, но работники заведения допустили ошибку с проведением платежа.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В июле Питер и Энн МакГирр вместе со своими детьми Питером-младшим и Кэрол посетили ресторан The Horse & Jockey Inn в живописном районе Пик-Дистрикт в Англии. Визит был совершенно обычным: семья заказала стейки из говядины и окорока, эль и лагер, после чего отправилась домой в Ома, Северная Ирландия.

Реклама

Детали истории

Вскоре после их отъезда на странице заведения в Facebook появилось видео с камер наблюдения, где МакГирров обвиняли в бегстве без оплаты счета на $200. Вскоре эта история попала в заголовки СМИ, серьезно повредив репутации семьи, которая решила подать иск в суд.

Наконец, выяснилось, что The Horse & Jockey Inn поспешил с выводами. Семья полностью рассчиталась картой, но кто-то из персонала забыл провести платеж через кассовый аппарат. Попытки администрации принести извинения за ошибку и убедить семью отозвать иск, предлагая бесплатные блюда и проживание в гостинице, результата не дали.

Иск в суд

«Многие могли бы принять такое предложение. Впрочем, учитывая состояние МакГирров и их безупречную репутацию, это было невозможно. Они не имели другого выбора, кроме как прибегнуть к правовым мерам по восстановлению своего имени», — пишет источник, на который ссылается издание.

Оказалось, что семья владеет компанией McGirr Engineering, международно признанным предприятием по производству строительного оборудования стоимостью £2 миллиона и наличными резервами около £1,3 миллиона.

Реклама

В итоге The Horse & Jockey Inn согласился на досудебное урегулирование с выплатой $100 тысяч и на официальное извинение за пережитый неприятный опыт.