Анна Тринчер попала в скандал в итальянском ресторане

Певица и блоггер Анна Тринчер оказалась в центре скандала во время путешествия в Милан.

Неприятный инцидент произошел вечером в одном из местных ресторанов. Как рассказала Анна в сторис в Instagram, они с подружками пришли поужинать, но вечер испортила ссора с официанткой.

Анна Тринчер поссорилась с официанткой в ресторане / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Дело в том, что заведение имеет особую концепцию, по которой гости могут оплатить 30 евро и заказать любое количество блюд из меню при условии, что они их съедят. Однако, по словам певицы, их не предупредили о том, что за оставшиеся блюда все же придется заплатить.

Анна Тринчер поссорилась с официанткой в ресторане / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Перед тем, как заказывать мы спросили у официанта об их системе оплаты и правила, чтобы знать точно, что можно, а что нет. Мы заказали блюда, поели очень вкусно. Осталась одна порция роллов и немного еды. Вышла официантка и говорит, что мы будем вынуждены заплатить за то, что осталось. Я сказала, что, к сожалению, не предупреждали об этом, когда мы спрашивали о системе ресторана. Поэтому мы не будем платить", — рассказала Тринчер.

Анна Тринчер поссорилась с официанткой в ресторане / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Официантка в свою очередь не хотела признавать свою ошибку и заверила, что гости должны сами прочитать правила. К тому же, как подчеркнула Тринчер, девушка даже начала повышать голос и переходить на личные обвинения.

"Дело вообще не в деньгах... Она начала выходить на эмоции, повышать голос, перебивать, говорить, что это и так понятно. А я спокойно объясняла, что клиенты должны знать правила ресторана и тогда не будет проблем", — сказала Анна.

Анна Тринчер поссорилась с официанткой в ресторане / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Этот конфликт стал для певицы хорошим уроком. Во-первых, по словам Тринчер, она ругала английский, а во-вторых, это позволило ей овладеть эмоциями и вести конструктивный диалог.

"Я впервые в жизни ссорилась на английском языке. Причем ссорилась настолько аргументированно, спокойно. Впервые в жизни у меня был такой "качественный" конфликт, потому что я не испытывала эмоциональную вину, не хотела плакать, хотя обычно конфликты вызывают у меня такие эмоции. Этот конфликт был очень показательным для меня. Сейчас я настолько взяла себя в руки, спокойно объяснила человеку", — рассказала певица.

Анна Тринчер поссорилась с официанткой в ресторане / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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