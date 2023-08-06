Дженнифер Энистон нарвалась на громкий скандал с антисемитизмом

Американская актриса Дженнифер Энистон попала в громкий скандал, знаменитость обвинили в антисемитизме.

Причиной этого стал пост американского актера и певца Джейми Фокса в Instagram. Знаменитость опубликовала фото, где была надпись: "Они убили этого чувака, по имени Иисус. Как ты думаешь, что они сделают с тобой?!".

Скандальный пост Джейми Фокса / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

Джейми Фокс уже удалил скандальный пост и извинился перед всеми, кого оскорбили его слова.

"Хочу извиниться у еврейской общины и всех, кого оскорбил мой пост. Мне жаль. У меня не было намерения кого-то оскорбить. Мое сердце наполнено лишь любовью. Я люблю и поддерживаю еврейскую общину. Мои глубокие извинения всем, кого оскорбил", — написал Джейми.

Джейми Фокс извинился за свои слова / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

Хотя актер уже удалил скандальный пост, однако в Сети активно распространяют скриншот, на котором видно, что Дженнифер Энистон поставила лайк. Звезду обвинили в антисемитизме. Знаменитость не стала терпеть обвинений и заявила, что не ставила "лайк" ни намеренно, ни случайно. Актриса также добавила, что не поддерживает антисемитизм в каком-либо его проявлении.

"Меня уже тошнит от этого. Я не лайкала этот пост намеренно или случайно. И еще важнее, я хочу четко объяснить своим друзьям и всем, кто пострадал от появления этого в их лентах: я не поддерживаю никакой формы антисемитизма. И я действительно не терплю ненависти любого рода. Точка", — отреагировала на обвинения Энистон.

Дженнифер Энистон отреагировала на громкие обвинения / Фото: instagram.com/jenniferanistononline

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