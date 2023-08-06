Дженніфер Еністон нарвалася на гучний скандал з антисемітизмом

Американська акторка Дженніфер Еністон потрапила у гучний скандал, знаменитість звинуватили в антисемітизмі.

Причиною цього став допис американського актора та співака Джеймі Фокса в Instagram. Знаменитість опублікував фото, де був напис: "Вони вбили цього чувака, на ім'я Ісус. Як ти думаєш, що вони зроблять із тобою?!".

Скандальний допис Джеймі Фокса / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

Джеймі Фокс вже видалив скандальний допис та перепросив у всіх, кого образили його слова.

"Хочу перепросити у єврейської громади та всіх, кого образив мій допис. Мені шкода. У мене не було наміру когось образити. Моє серце сповнене лише любов'ю. Я люблю і підтримую єврейську громаду. Мої глибокі вибачення всім, кого образив", - написав Джеймі.

Джеймі Фокс перепросив за свої слова / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

Хоч актор вже видалив скандальний допис, однак у Мережі активно розповсюджують скриншот, на якому видно, що Дженніфер Еністон поставила вподобання. Зірку почали звинувачувати в антисемітизмі. Знаменитість не стала терпіти звинувачень та заявила, що не ставила "лайк" ані навмисно, ані випадково. Акторка також додала, що не підтримує антисемітизм у будь-якому його прояві.

"Мене вже нудить від цього. Я не лайкала цей допис навмисно чи випадково. І що ще важливіше, я хочу чітко пояснити своїм друзям і всім, хто постраждав від появи цього в їхніх стрічках: я не підтримую жодної форми антисемітизму. І я справді не терплю ненависті будь-якого роду. Крапка", - відреагувала на звинувачення Еністон.

Дженніфер Еністон відреагувала на гучні звинувачення / Фото: instagram.com/jenniferanistononline

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