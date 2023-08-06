Анна Трінчер потрапила у скандал в італійському ресторані

Співачка та блогерка Анна Трінчер опинилася в центрі скандалу під час подорожі до Мілану.

Неприємний інцидент трапився під час вечір в одному з місцевих ресторанів. Як розповіла Анна у сторіз в Instagram, вони з подружками прийшли повечеряти, але вечір зіпсувала сварка з офіціанткою.

Анна Трінчер посварилася з офіціанткою в ресторані / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Справа в тому, що заклад має особливу концепцію, за якою гості можуть сплатити 30 євро та замовити будь-яку кількість страв з меню при умові, що вони усі їх з'їдять. Однак, за словами співачки, їх не попередили про те, що за страви, що залишаться все ж доведеться заплатити.

Анна Трінчер посварилася з офіціанткою в ресторані / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Перед тим, як замовляти ми спитали в офіціанта про їхню систему оплати та правила, щоб знати точно, що можна, а що ні. Ми замовили страви, поїли дуже смачно. Залишилася одна порція ролів та ще трошки їжі. Вийшла офіціантка та каже, що ми будемо вимушені заплатити за те, що залишилося. Я сказала, що, на жаль, на не попереджали про це, коли ми питали про систему ресторану. Тому ми не будемо платити", - розповіла Трінчер.

Анна Трінчер посварилася з офіціанткою в ресторані / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Офіціантка своєю чергою не хотіла визнавати свою помилку та запевнила, що гості мали самі б прочитати правила. До того ж, як наголосила Трінчер, дівчина в розмові навіть почала підвищувати голос та переходити на особисті звинувачення.

"Справа взагалі не в грошах... Вона почала виходити на емоції, підвищувати голос, перебивати, казати, що це і так зрозуміло. А я спокійно пояснювала, що клієнти повинні знати правила ресторану і тоді не буде проблем", - поділилася Анна.

Анна Трінчер посварилася з офіціанткою в ресторані / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Натомість, цей конфлікт став для співачки гарним уроком. По-перше, за словами Трінчер, вона сварила англійською, а по-друге, це дало їй змогу опанувати емоції та вести конструктивний діалог.

"Я вперше в житті сварилася англійською мовою. Причому сварилася настільки аргументовано, спокійно. Вперше в житті у мене був такий "якісний" конфлікт, тому що я не відчувала емційної провини, не хотіла плакати, хоча зазвичай, конфлікти викликають у мене такі емоції. Цей конфлікт був дуже показовим для мене. Зараз я настільки взяла себе в руки, спокійно людині пояснила", - розповіла співачка.

Анна Трінчер посварилася з офіціанткою в ресторані / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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