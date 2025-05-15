Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ: де є загроза

Війська РФ / © Associated Press

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Російські військові розпочали і посилили свої наступальні дії на всіх напрямках фронту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі 15 травня.

За його словами, головним напрямком був Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч військ. Президент наголосив, що українські військові “робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися”.

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“Вони (росіяни — Ред.) працюють над тим, щоб відновлюватися, перегруповуватися. Вони хочуть робити цей наступ… Він нам зрозумілий. Наші військові формулюють це саме так, що вони (ред. — війська РФ) перебувають у постійному наступі. Це вже відбувається кілька місяців”, — додав український лідер.

Нагадаємо, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса висловився про те, що РФ посилить наступ. Окупанти, ймовірно, намагатимуться прорвати оборону на Запорізькому напрямку, а також вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Тим часом CNN повідомило про те, що Росія готує новий наступ на околиці Києва. Як заявив один з американських чиновників, російське командування намагається сконцентрувати значні військові ресурси. На його думку, ймовірний наступ може бути спрямований на подальше просування на сході України.

Дата публікації 14:20, 15.05.25 Кількість переглядів 13 Ці дрони для росіян страшніші за смерть! Ексклюзивні подробиці спецоперацій з Magura