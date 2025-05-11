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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Форсирование Днепра: легендарный экс-комбриг назвал, где РФ усилит наступление

Павел Палиса раскрыл ближайшие планы россиян на фронте и назвал направления, где оккупанты усилят наступление.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Павел Палиса

Павел Палиса / © ТСН.ua

Российские оккупанты, вероятно, будут пытаться прорвать оборону на Запорожском направлении, а также выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса в интервью на Армия TV.

Основные направления атак россиян, по данным Палисы:

  • выход на административные границы Донецкой и Луганской областей,

  • создание так называемой «буферной зоны» на территории Украины вдоль границы в Харьковской и Сумской области,

  • прорыв оборону на Запорожском направлении,

  • наступление с форсированием Днепра в Херсонской области

Противник будет сосредоточивать основные усилия в ближайшей перспективе, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины по границе в Харьковской и Сумской области. Также с высокой вероятностью будут пытаться «пробить» оборону на Запорожском направлении. И с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водного препятствия в Херсонской области», — подчеркнул он.

Ранее Павел Палиса рассказал об оружии США для Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
304
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