Росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині: деталі

Російські військові. / © Associated Press

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Минулої доби, 20 травня, війська агресорки Росії здійснила спробу прориву держкордону України у Харківській області.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Група окупантів намагалася перетнути межу в районі населеного пункту Строївка. За інформацією військових, згодом з'ясувалося, що на територію України проривалися російські штурмовики.

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Українські оборонці оперативно знищили окупантів. Проникнення до Харківської області не допущено, наголошують в ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони продовжують контролювати ситуацію у прикордонних районах, щоб у випадку будь-якої загрози запобігти проривам противника.

Нагадаємо, військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російська армія намагаються продавлювати фронт на декількох ділянках. Невелике тактичне просування є на Покровському напрямку, а також на межі Курської та Сумської областей.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

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Дата публікації 22:57, 20.05.25 Кількість переглядів 23 В ЗСУ з’явилася перша штурмова мотоциклетна рота