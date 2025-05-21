ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
634
Час на прочитання
1 хв

Росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині: деталі

Українські військові оперативно знищили окупантів, яким вдалося прорватися через адмінмежу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російські військові.

Російські військові. / © Associated Press

Минулої доби, 20 травня, війська агресорки Росії здійснила спробу прориву держкордону України у Харківській області.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Група окупантів намагалася перетнути межу в районі населеного пункту Строївка. За інформацією військових, згодом з'ясувалося, що на територію України проривалися російські штурмовики.

Українські оборонці оперативно знищили окупантів. Проникнення до Харківської області не допущено, наголошують в ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони продовжують контролювати ситуацію у прикордонних районах, щоб у випадку будь-якої загрози запобігти проривам противника.

Нагадаємо, військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російська армія намагаються продавлювати фронт на декількох ділянках. Невелике тактичне просування є на Покровському напрямку, а також на межі Курської та Сумської областей.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie