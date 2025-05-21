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- Війна
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Росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині: деталі
Українські військові оперативно знищили окупантів, яким вдалося прорватися через адмінмежу.
Минулої доби, 20 травня, війська агресорки Росії здійснила спробу прориву держкордону України у Харківській області.
Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
Група окупантів намагалася перетнути межу в районі населеного пункту Строївка. За інформацією військових, згодом з'ясувалося, що на територію України проривалися російські штурмовики.
Українські оборонці оперативно знищили окупантів. Проникнення до Харківської області не допущено, наголошують в ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони продовжують контролювати ситуацію у прикордонних районах, щоб у випадку будь-якої загрози запобігти проривам противника.
Нагадаємо, військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російська армія намагаються продавлювати фронт на декількох ділянках. Невелике тактичне просування є на Покровському напрямку, а також на межі Курської та Сумської областей.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.