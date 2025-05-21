Польща може закрити кордон через мігрантів: що відомо

Польща може закрити кордон / © Національна поліція України

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не виключає можливість повного закриття кордону з Німеччиною, якщо Берлін продовжуватиме повертати до Польщі мігрантів.

Про це він заявив у відповіді на запитання TVP, повідомило видання RMF24.

Туск заявив, що він попередив німецького канцлера Фрідріха Мерца, що Варшава не збирається приймати назад мігрантів, які вже перетнули західний кордон.

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«Я буду готовий закрити кордон. Я повідомив німецькій стороні: якщо ви спробуєте відправляти мігрантів до нас, я в останній момент застосую ст. 72, яка дозволяє тимчасово призупиняти усіх зобов’язань за договорами з безпекових міркувань. Тож вони знають про це», — заявив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, в Польщі судитимуть агента російських спецслужб, який готував замах на Зеленського.