Вибори президента Польщі: як може змінитися ставлення до України та ЄС

Прихильники кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького / © Associated Press

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У неділю, 18 травня, у сусідній Польщі відбудеться перший тур виборів президента країни. Головними претендентами на перемогу є мер Варшави, лівий ліберал Рафал Тшасковський та очільник Інституту національної пам’яті, націонал-консерватор Кароль Навроцький.

Як пише Deutsche Welle, від підсумків виборів залежить, чи зможе проєвропейський лівоцентристський уряд прем’єра країни Дональда Туска подолати опір правих консерваторів, яких підтримує чинний президент Анджей Дуда.

Володіючи правом вето, президент Польщі, якого обирають прямим всенародним голосуванням, може блокувати законодавчі ініціативи уряду. Він також є головнокомандувачем збройними силами, здатний впливати на зовнішню політику і має право вносити на розгляд парламенту власні законопроєкти.

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Упродовж півтора року діяльності уряду Дональда Туска його ліберальні реформи блокувалися із президентського палацу. Дуда активно використовував своє право вето або відправляв урядові законопроєкти на перевірку до Конституційного суду, в якому домінують прихильники консервативної партії «ПіС» («Право і Справедливість»).

Щоб змінити ситуацію, очільник уряду відправив у бій свого однопартійця з «Громадянської платформи», мера Варшави Рафала Тшасковського.

Хто такий Рафал Тшасковський

За плечима 53-річного Тшасковського тривала політична кар’єра: він був депутатом Європарламенту, очолював міністерство адміністрації та цифровізації, був держсекретарем і заступником міністра закордонних справ з європейських питань. Від 2018 року керує столицею Польщі.

Рафал Тшасковський брав участь у президентських виборах п’ять років тому, програвши Дуді в другому турі з невеликим відривом — 48,97 відсотка проти 51,03 відсотка.

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Політик належить до лівого крила «Громадянської платформи». Він наказав зняти хрести в кабінетах у столичній ратуші та виступає за ухвалення ліберального закону про аборти.

Мер Варшави є одним із небагатьох польських політиків, які захищають «зелений» кліматичний курс ЄС.

За кілька днів до виборів Тшасковський лідирує в соцопитуваннях, хоча в останні тижні відрив від переслідувачів скоротився.

Скандальний кандидат Кароль Навроцький

42-річний історик із Гданська Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам’яті (ІНП). Вважається, що лідер «ПіС» Ярослав Качинський висунув у президенти безпартійного правого націоналіста Навроцького як «кандидата від громадян».

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На передвиборчих мітингах Навроцький виступав проти іммігрантів, «зеленого» курсу ЄС і Брюсселя загалом. Також він вимагав обмежити допомогу Україні та створював образ ворога з ФРН, запевняючи, що не буде «лакеєм і камердинером Німеччини».

Команда Кароля Навроцького підтримує контакти з республіканцями у США. Ба більше, цього кандидата у президенти Польщі в Овальному кабінеті Білого дому прийняв американський президент Дональд Трамп і сфотографувався з ним. «Ви переможете», — сказав Трамп Навроцькому.

У журналістських розслідуваннях польських ЗМІ містяться твердження, що Навроцький мав зв’язки у злочинному світі. Голову ІНП також звинуватили у шахрайстві з муніципальною квартирою у Гданську, яку для уникнення подальшого скандалу Навроцький передав благодійній організації, яка опікується бездомними людьми.

Найімовірніше, для виявлення переможця президентських виборів знадобиться другий тур, який відбудеться 1 червня.

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Соціологічні опитування свідчать, що в протистоянні з Навроцьким у Тшасковського більше шансів, але він не може бути впевнений у перемозі.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО або Європейського союзу, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.