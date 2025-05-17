Выборы президента Польши: как может измениться отношение к Украине и ЕС

Сторонники кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 18 мая, в соседней Польше пройдет первый тур выборов президента страны. Главными претендентами на победу являются мэр Варшавы, левый либерал Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, национал-консерватор Кароль Навроцкий.

Как пишет Deutsche Welle, от итогов выборов зависит, сможет ли проевропейское левоцентристское правительство премьера страны Дональда Туска преодолеть сопротивление правых консерваторов, поддерживаемых действующим президентом Анджеем Дудом.

Обладая правом вето, президент Польши, избираемый прямым всенародным голосованием, может блокировать законодательные инициативы правительства. Он также является главнокомандующим вооруженными силами, способен влиять на внешнюю политику и имеет право вносить на рассмотрение парламента собственные законопроекты.

Реклама

В течение полутора лет деятельности правительства Дональда Туска его либеральные реформы блокировались из президентского дворца. Дуда активно использовал свое право вето или отправлял правительственные законопроекты на проверку в Конституционный суд, где доминируют сторонники консервативной партии «ПиС» («Право и Справедливость»).

Чтобы изменить ситуацию, глава правительства отправил в бой своего однопартийца с «Гражданской платформы», мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Кто такой Рафал Тшасковский

За плечами 53-летнего Тшасковского продолжительная политическая карьера: он был депутатом Европарламента, возглавлял министерство администрации и цифровизации, был госсекретарем и замминистра иностранных дел по европейским вопросам. С 2018 года руководит столицей Польши.

Рафал Тшасковский принимал участие в президентских выборах пять лет назад, проиграв Дуде во втором туре с небольшим отрывом — 48,97 процента против 51,03 процента.

Реклама

Политик принадлежит к левому крылу «Гражданской платформы». Он приказал снять кресты в кабинетах в столичной ратуше и выступает за принятие либерального закона об абортах.

Мэр Варшавы является одним из немногих польских политиков, защищающих «зеленый» климатический курс ЕС.

За несколько дней до выборов Тшасковский лидирует в соцопросах, хотя в последние недели отрыв от преследователей сократился.

Скандальный кандидат Кароль Навроцкий

42-летний историк из Гданьска Кароль Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти (ИНП). Считается, что лидер «ПиС» Ярослав Качиньский выдвинул в президенты беспартийного правого националиста Навроцкого как «кандидата от граждан».

Реклама

На предвыборных митингах Навроцкий выступал против иммигрантов, «зеленого» курса ЕС и Брюсселя в целом. Также он требовал ограничить помощь Украине и создавал образ врага из ФРГ, уверяя, что не будет «лакеем и камердинером Германии».

Команда Кароля Навроцкого поддерживает контакты с республиканцами США. Более того, этого кандидата в президенты Польши в Овальном кабинете Белого дома принял американский президент Дональд Трамп и сфотографировался с ним. «Вы победите», — сказал Трамп Навроцкому.

В журналистских расследованиях польских СМИ содержатся утверждения, что Навроцкий имел связи в преступном мире. Главу ИНП также обвинили в мошенничестве с муниципальной квартирой в Гданьске, которую во избежание дальнейшего скандала Навроцкий передал благотворительной организации, которая занимается бездомными людьми.

Скорее всего, для определения победителя президентских выборов понадобится второй тур, который состоится 1 июня.

Реклама

Социологические опросы свидетельствуют, что в противостоянии с Навроцким у Тшасковского больше шансов, но он не может быть уверен в победе.

Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или Европейскому союзу, если не признает свою ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.