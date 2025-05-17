Курс доллара: прогноз банкира на следующую неделю

Разница между курсами на межбанке и наличном рынке останется минимальной / © Associated Press

Реклама

Следующая неделя на валютном рынке, по прогнозам экспертов, должна пройти без особых сюрпризов.

Об этом изданию «РБК -Украина» сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка».

Колебания курсов доллара и евро будут проходить в коридорах: 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

Реклама

«Также характерным на следующей неделе станет относительный баланс между спросом и предложением, ведь длится сезон налоговых платежей, что снижает активность покупателей», — уточнил он.

По его словам, разница между курсами на межбанке и наличном рынке останется минимальной, то есть, украинский рынок продолжит жить в условиях почти единого валютного курса.

«Если говорить о соотношении курса доллара к евро, то, скорее всего, оно останется на прежнем уровне и не превысит 6 гривен», — добавил он.

Как сообщалось, курс валют в Украине поражает своей стабильностью. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения.

Реклама