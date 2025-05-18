Астролог назвал знаки Зодиака, которые не боятся быть собой

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Содержание Водолей Скорпион Овен

Но есть и те, кто ни при каких условиях не изменяют самим себе, оставаясь такими, какие они есть. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не боятся быть самими собой.

Водолей

Водолеи вообще не понимаю, как это — изменять себе, подстраиваясь под других. Представители этого знака живут так, как велит им их внутреннее состояние, несмотря на то, то сегодня оно может быть одним, а завтра — совсем другим. Тем не менее, оно свойственно только им, а чужое мнение в рачет не принимается.

Скорпион

Скорпионы слишком самолюбивы, чтобы позволять себе меняться каждый раз, когда жизнь — или окружающие — от них того потребуют. К тому же, твердость их характера подобна металлическому стержню, который — морально, а иногда и физически — не позволяет им прогибаться под обстоятельства.

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Овен

Овны — самый упрямый знак Зодиака, можно сказать, что его представители — яркая иллюстрация третьего закона Ньютона — сила действия равна силе противодействия. Чем больше на них давят окружающие люди и обстоятельства, тем сильнее они сопротивляются, оставаясь при этом самими собой.

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