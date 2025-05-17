Курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

Різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку залишиться мінімальною / © Associated Press

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Наступний тиждень на валютному ринку, за прогнозами експертів, повинен минути без особливих сюрпризів.

По це виданню «РБК-Україна» сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку».

Коливання курсів долара та євро відбуватимуться у коридорах: 41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

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«Також характерним наступного тижня стане відносний баланс між попитом і пропозицією, адже триває сезон податкових платежів, що знижує активність покупців», — уточнив він.

З його слів, різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку залишиться мінімальною, тобто український ринок продовжить жити в умовах майже єдиного валютного курсу.

«Якщо говорити про співвідношення курсу долара до євро, то, скоріше за все, воно залишиться на попередньому рівні і не перевищить 6 гривень», — додав він.

Як повідомлялося, курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. Нацбанк накопичив рекордні золотовалютні резерви, українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро, а гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану.

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