ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2261
Час на прочитання
1 хв

Пісторіус різко висловився про вплив Трампа на Путіна

Розмова між Трампом і Путіним не принесла жодного прогресу в мирних переговорах, вважає німецький політик.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус. / © Associated Press

Американський президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на «фюрера» Кремля Владіміра Путіна.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у коментарі німецьким ЗМІ, повідомляє Reuters.

З його слів, Трамп «неправильно оцінив» свій вплив на Путіна після того, як розмова телефоном між нами не принесла жодного прогресу в мирних переговорах щодо України.

«Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію», — вважає німецький міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Борис Пісторіус зробив тривожну заяву після переговорів Трампа і Путіна. Розмова, наголошує німецький міністр, продемонструвала, що Росія не готова на жодні поступки, а диктатор Російської Федерації затягує час.

Окрім того, очільник Міноборони Німеччини звинуватив диктатора РФ у відсутності інтересу до припинення війни після відмови бути присутнім на переговорах в Стамбулі. Ба більше — ніщо не вказує на «серйозне прагнення дійти до мирного вирішення».

Зауважимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа готує нові санкції проти Росії. З його слів, європейські лідери домовилися про посилення тиску на Москву після телефонних перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie