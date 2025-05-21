Пісторіус різко висловився про вплив Трампа на Путіна

Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Американський президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на «фюрера» Кремля Владіміра Путіна.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у коментарі німецьким ЗМІ, повідомляє Reuters.

З його слів, Трамп «неправильно оцінив» свій вплив на Путіна після того, як розмова телефоном між нами не принесла жодного прогресу в мирних переговорах щодо України.

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«Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію», — вважає німецький міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Борис Пісторіус зробив тривожну заяву після переговорів Трампа і Путіна. Розмова, наголошує німецький міністр, продемонструвала, що Росія не готова на жодні поступки, а диктатор Російської Федерації затягує час.

Окрім того, очільник Міноборони Німеччини звинуватив диктатора РФ у відсутності інтересу до припинення війни після відмови бути присутнім на переговорах в Стамбулі. Ба більше — ніщо не вказує на «серйозне прагнення дійти до мирного вирішення».

Зауважимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа готує нові санкції проти Росії. З його слів, європейські лідери домовилися про посилення тиску на Москву після телефонних перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

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