Пісторіус зробив заяву про перемир'я в Україні

Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна у відсутності інтересу до припинення війни після відмови бути присутнім на переговорах в Стамбулі.

Про політик заявив після зустрічі з колегами з Італії, Франції, Великої Британії та Польщі в Римі, повідомляє Deutche Welle.

Пісторіус наголошує: Путін ясно дає зрозуміти, що наразі він "абсолютно не зацікавлений" у припиненні війни. Ба більше - ніщо не вказує на "серйозне прагнення дійти до мирного вирішення",

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"Хоча Росія знову продемонструвала, що нині вона не зацікавлена в завершенні агресивної війни, треба думати наперед. Ми маємо бути готові до дня X, коли настане перемир'я", - наголосив політик.

З його слів, українську армію має бути не тільки відновлено і забезпечено всім необхідним матеріально. міністр обіцяє, що Європа буде і надалі допомагати Україні.

"Потрібно також розуміти, який вигляд матиме контроль за дотриманням перемир'я, і хто зможе взяти на себе відповідальність за це", - вказав очільник Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо назвав подію, завдяки якій станеться прорив в мирних переговорах. Так, йдеться про зустріч Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна.

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Дата публікації 07:10, 17.05.25 Кількість переглядів 26 Трамп про переговори в Туреччині: не вважає Путіна перешкодою до миру!