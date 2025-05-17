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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Писториус сделал заявление о перемирии в Украине

Немецкий политик убежден: своими действиями фюрер РФ дает понять, что "абсолютно не заинтересован" в прекращении войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Борис Писториус.

Борис Писториус. / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил диктатора РФ Владимира Путина в отсутствии интереса к прекращению войны после отказа присутствовать на переговорах в Стамбуле.

О политике заявил после встречи с коллегами из Италии, Франции, Великобритании и Польши в Риме, сообщает Deutche Welle.

Писториус подчеркивает: Путин ясно дает понять, что он "абсолютно не заинтересован" в прекращении войны. Более того - ничто не указывает на "серьезное стремление дойти до мирного решения",

"Хотя Россия снова продемонстрировала, что сейчас она не заинтересована в завершении агрессивной войны, надо думать заранее. Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие", - подчеркнул политик.

По его словам, украинская армия должна быть не только восстановлена и обеспечена всем необходимым материально. министр обещает, что Европа будет и дальше помогать Украине.

"Нужно также понимать, как будет выглядеть контроль за соблюдением перемирия, и кто сможет взять на себя ответственность за это", - указал глава Минобороны Германии.

Напомним, секретарь Госдепа Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал событие, благодаря которому произойдет прорыв в мирных переговорах. Речь идет о встрече Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина.

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