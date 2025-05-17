У Швеції виявили мертвим колишнього дипломата, якого підозрювали у шпигунстві

Поліція розслідує вбивство дипломата / © Associated Press

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У Стокгольмі виявили мертвим високопоставленого шведського дипломата, раніше заарештованого за підозрою в шпигунстві.

Про це повідомляє видання Expressen.

За даними ЗМІ, йдеться про співробітника Міністерства закордонних справ Швеції, який був затриманий службою безпеки SAPO 11 травня і звільнений з-під варти 14 травня, залишаючись під слідством.

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Адвокат дипломата Антон Странд повідомив, що його клієнт заперечував усі звинувачення і подав скаргу на дії поліції, стверджуючи, що під час затримання до нього було застосовано надмірну силу.

Після звільнення дипломат звернувся по медичну допомогу. Поліція почала розслідування обставин смерті, проте наразі не підозрює злочинного умислу.

У МЗС Швеції підтвердили смерть свого співробітника, але від подальших коментарів через конфіденційність справи відмовилися.

Ім’я загиблого також назвали, але шведські ЗМІ пишуть, що ним виявився колишній посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Антон Странд, підтвердив у коментарі Reuters смерть підзахисного.

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«Сьогодні вранці мені повідомили трагічну новину про те, що мій підзахисний помер. У зв’язку з цим мої думки, звичайно ж, звернені до його рідних та близьких», — сказав Странд, але подробиці не став розголошувати.

Нагадаємо, у Греції затримали російського шпигуна. Він стежив за переміщенням військових вантажів, що відправлялися до України.