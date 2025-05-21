Писториус резко высказался о влиянии Трампа на Путина

Борис Писториус. / © Associated Press

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Американский президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на "фюрера" Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии немецким СМИ, сообщает Reuters.

По его словам, Трамп "неправильно оценил" свое влияние на Путина после того, как разговор по телефону между нами не принес ни одного прогресса в мирных переговорах по Украине.

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"Я подозреваю, что он неправильно оценил свою переговорную позицию", – считает германский министр обороны.

Напомним, ранее Борис Писториус сделал тревожное заявление после переговоров Трампа и Путина. Разговор, отмечает немецкий министр, продемонстрировал, что Россия не готова ни на какие уступки, а диктатор Российской Федерации затягивает время.

Кроме того, глава Минобороны Германии обвинил диктатора РФ в отсутствии интереса к прекращению войны после отказа присутствовать на переговорах в Стамбуле. Более того - ничто не указывает на "серьезное стремление дойти до мирного решения".

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европа готовит новые санкции против России. По его словам, европейские лидеры договорились об усилении давления на Москву после телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

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