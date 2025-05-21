Польша может закрыть границу из-за мигрантов: что известно

Польша может закрыть границу / © Национальная полиция Украины

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает возможность полного закрытия границы с Германией, если Берлин будет продолжать возвращать в Польшу мигрантов.

Об этом он заявил в ответе на вопрос TVP, сообщило издание RMF24

Туск заявил, что он предупредил немецкого канцлера Фридриха Мерца, что Варшава не собирается принимать обратно мигрантов, которые уже пересекли западную границу.

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«Я буду готов закрыть границу. Я сообщил немецкой стороне: если вы попытаетесь отправлять мигрантов к нам, я в последний момент применю ст. 72, которая позволяет временно приостанавливать все обязательства по договорам по соображениям безопасности. Поэтому они знают об этом», — заявил премьер Польши.

Напомним, в Польше будут судить агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского.