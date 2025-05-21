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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Польша может закрыть границу из-за мигрантов: что известно

Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу с Германией.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Польша может закрыть границу

Польша может закрыть границу / © Национальная полиция Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает возможность полного закрытия границы с Германией, если Берлин будет продолжать возвращать в Польшу мигрантов.

Об этом он заявил в ответе на вопрос TVP, сообщило издание RMF24

Туск заявил, что он предупредил немецкого канцлера Фридриха Мерца, что Варшава не собирается принимать обратно мигрантов, которые уже пересекли западную границу.

«Я буду готов закрыть границу. Я сообщил немецкой стороне: если вы попытаетесь отправлять мигрантов к нам, я в последний момент применю ст. 72, которая позволяет временно приостанавливать все обязательства по договорам по соображениям безопасности. Поэтому они знают об этом», — заявил премьер Польши.

Напомним, в Польше будут судить агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского.

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