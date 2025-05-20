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Путин и Лукашенко собирают мигрантов у границы с Польшей — реакция Варшавы
Премьер Польши Дональд Туск заявил о напряженной ситуации на восточной границе его государства.
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирают мигрантов вблизи границы с Польшей.
Об этом сообщает RMF24.
Туск подчеркнул, что ситуация на восточной границе Польши напряжена, и она, по его словам, является следствием правительств его предшественников.
«Путин и Лукашенко собирают мигрантов у границы с Польшей. Мы хотим, чтобы наша граница была плотной на всем участке», — сказал премьер.
По его словам, если бы партия «Право и справедливость» (PiS — польская политическая партия, основанная Лехом Качиньским — ред.) правила на год дольше, было бы на миллион мигрантов больше — из африканских стран и из арабских стран.
«Золотые времена контрабандистов закончились вместе с правительством PiS», — добавил он.
В то же время он подчеркнул, что Варшава решает эту проблему.
«У нас есть инициативы, направленные на прекращение нелегальной миграции в зародыше — для тех, кто хочет сменить место жительства и выбирает маршрут через Польшу. Речь идет не только об отказе в принятии заявлений о предоставлении убежища», — заверил Туск.
Также глава правительства попросил разрешения на дальнейшую приостановку права на убежище.
«Если существует нечто такое, как угроза культурного конфликта, и именно с этим сегодня сталкиваются страны Западной Европы, то это связано с наплывом людей, происходящих из разных культур. Часто также исповедуя другую религию. И хотя не всем это может понравиться, роль государства состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы основные социальные структуры и традиции не были нарушены», — добавил он.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее назвал страну, которая могла бы " поставить на место " Путина.
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