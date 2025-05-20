Пошел ли Трамп на уступки Путину: Рубио ответил

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио сегодня впервые после слушаний о его утверждении выступил перед Комитетом Сената по международным отношениям.

Об этом сообщает CNN.

Рубио возразил, что президент Дональд Трамп пошел на уступки России. По его мнению, угрозы Кремлю дополнительными санкциями могут вынудить Москву перестать говорить о потенциальном прекращении войны с Украиной.

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Политик сказал, что президент Дональд Трамп «считает, что прямо сейчас, если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут говорить и есть ценность в том, чтобы мы могли с ними разговаривать и побуждать их сесть за стол переговоров».

Рубио признал, что может дойти до того момента, когда новые санкции будут необходимы, если Россия не заинтересована в мирном соглашении, но не назвал никаких сроков.

«Президент России Владимир Путин не получил никакой уступки от администрации Трампа», — заверил он.

Зато сенатор от демократов Джин Шахин, заявившая, что Путин просто играет с Трампом.

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«Из-за поддержки России Китаем и из-за того, что президент Трамп отдал наши рычаги влияния, Путин не испытывает давления, чтобы пойти на прекращение огня в Украине», — сказала она.

Ранее стало известно, что Трамп просил у Путина во время переговоров по войне в Украине. Телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись вчера, 19 мая.