Чи пішов Трамп на поступки Путіну: Рубіо відповів

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні вперше після слухань щодо його затвердження виступив перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.

Про це передає CNN.

Рубіо заперечив, що президент Дональд Трамп пішов на поступки Росії. На його думку, погрози Кремлю додатковими санкціями можуть змусити Москву припинити говорити про потенційне припинення війни з Україною.

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Політик сказав, що президент Дональд Трамп «вважає, що просто зараз, якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни припинять говорити, і є цінність у тому, щоб ми могли з ними розмовляти та спонукати їх сісти за стіл переговорів».

Рубіо визнав, що може дійти до моменту, коли нові санкції будуть необхідні, якщо Росія не зацікавлена ​​в мирній угоді, але не назвав жодних термінів.

«Президент Росії Володимир Путін не отримав жодної поступки від адміністрації Трампа», — запевнив він.

Натомість сенаторка від демократів Джин Шахін заявила, що Путін просто грається з Трампом.

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«Через підтримку Росії Китаєм і через те, що президент Трамп віддав наші важелі впливу, Путін не відчуває тиску, щоб піти на припинення вогню в Україні», — сказала вона.

Раніше стало відомо, що Трамп просив у Путіна під час переговорів щодо війни в Україні. Телефонні перемовини Путіна і Трампа відбулися вчора, 19 травня.