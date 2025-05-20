РФ продавлює фронт на трьох ділянках: аналітик повідомив, де є загроза

Армія РФ. / © Associated Press

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Російська армія намагаються продавлювати фронт на декількох ділянках. Невелике тактичне просування є на Покровському напрямку, а також на межі Курської та Сумської областей.

Про це розповів військовий аналітик Іван Ступак в в ефірі телеканалу FREEДOM.

“На жаль, у російської армії є успіхи на фронтах. Вони не масштабні. Але потрібно пам’ятати, що повзучі наступи російської армії тривають в режимі нон-стоп від жовтня 2023-го”, - пояснив Ступак.

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Зараз в України є три слабкі точки фронту. За словами аналітика, фронт на цих ділянках продавлюється, а тому окупанти мають локальні успіхи. Зокрема, йдеться про Курщину, яка межує з Сумською.

Як приклад, Ступак наводить дані Deep State 16 травня про те, що РФ контролює вже 100 кв. км області.

“Російська Федерація заходить на територію Сумської області. Друга локація - Новопавлівський напрямок. Це Дніпропетровська область, де станом на зараз близько 20 населених пунктів оголошені під евакуацію. Тобто місцева влада оголосила евакуацію, тому що не може гарантувати безпечне перебування там людей. Покровськ - Костянтинівка. Там, на жаль, є просування”,- розповів військовий аналітик.

Він наголошує, що військове командування РФ побачило, що на цих напрямках можна просунутися вглиб, а тому має завдання якомога далі і якнайшвидше просуватися далі на цих ділянках.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі 15 травня заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що Росія націлилася на чотири міста. Це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ. Також експерт вважає, що найближчим часом слід очікувати загострення бойових дій на Донецькому напрямку.

Окрім того, росіяни вдаються до нової тактики на фронті. Зокрема, систематично застосовують мотоцикли під час наступальних операцій. Втім, окупанти не можуть отримати якусь суттєву перевагу.

Дата публікації 16:01, 20.05.25 Кількість переглядів 62 Трамп проти, але ЄС все одно наносить новий удар по Росії | Що сталося