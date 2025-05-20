РФ продавливает фронт на трех участках: аналитик сообщил, где есть угроза

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Российская армия пытается продавливать фронт на нескольких участках. Небольшое тактическое продвижение есть на Покровском направлении, а также на границе Курской и Сумской областей.

Об этом рассказал военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала FREEДOM.

"К сожалению, у российской армии есть успехи на фронтах. Они не масштабны. Но нужно помнить, что ползучие наступления российской армии продолжаются в режиме нон-стоп с октября 2023 года", - пояснил Ступак.

Реклама

Сейчас у Украины есть три слабых точки фронта. По словам аналитика, фронт на этих участках продавливается, а потому оккупанты имеют локальные успехи. В частности, речь идет о Курщине, граничащей с Сумской.

В качестве примера Ступак приводит данные Deep State 16 мая о том, что РФ контролирует уже 100 кв. км области.

"Российская Федерация заходит на территорию Сумской области. Вторая локация - Новопавловское направление. Это Днепропетровская область, где по состоянию на сейчас около 20 населенных пунктов объявлены под эвакуацию. То есть местные власти объявили эвакуацию, потому что не может гарантировать безопасное пребывание там людей. Покровск - Константиновка. Там.

Он отмечает, что военное командование РФ увидело, что на этих направлениях можно продвинуться вглубь, поэтому имеет задачу как можно дальше и как можно быстрее продвигаться дальше на этих участках.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что Россия нацелилась на четыре города. Это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Также эксперт считает, что в ближайшее время следует ожидать обострения боевых действий в Донецком направлении.

Кроме того, россияне прибегают к новой тактике на фронте. В частности, систематически применяют мотоциклы при наступательных операциях. Впрочем, оккупанты не могут получить какое-либо существенное преимущество.

Дата публикации 16:01, 20.05.25 Количество просмотров 53 Трамп против, но ЕС все равно наносит новый удар по России | Что произошло