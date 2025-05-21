США ожидают предложения России по прекращению огня - Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что после недавнего телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным Москва пообещала предоставить условия потенциального прекращения огня с Украиной.

Об этом пишет Politiсo.

"Мы понимаем, что россияне готовят условия, которые они считают необходимыми для достижения перемирия, что позволит начать более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, чтобы лучше понять расчеты Путина", — заявил Рубио во время слушаний в Сенатском комитете по международным отношениям.

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Несмотря на призывы европейских союзников и двухпартийных законодателей к более решительным действиям, администрация Трампа воздерживается от немедленного введения новых санкций против России. Рубио отметил, что президент стремится сохранить возможность влиять на обе стороны конфликта, подчеркнув: "Только что вы делаете определенные шаги, вы теряете влияние на одну из сторон."

Во время двухчасового разговора с Путиным Трамп не достиг прорыва по прекращению огня или мирных переговоров, что вызвало беспокойство среди европейских и украинских союзников.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, завершившиеся договоренностью об обмене пленными, но не принесшие прогресса в более широких мирных инициативах.

Европейский Союз уже ввел новые санкции против России, а республиканцы в Конгрессе США ожидают одобрения Белого дома для введения двусторонних санкций.

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Трамп заявил, что пока не готов вводить санкции, но не исключает такой возможности в будущем: "Я думаю, есть шанс достичь чего-то. Но если вы это сделаете, вы также можете сделать ситуацию гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет".

Рубио также отметил, что США пока не планируют менять свою позицию по отношению к России, даже если многие европейские чиновники и законодатели считают, что Путин тянет время.

Остается непонятным, какую активную роль в США будут играть в будущих переговорах между сторонами.

Напомним, секретарь Госдепа Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал событие, благодаря которому произойдет прорыв в мирных переговорах. Речь идет о встрече Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина.

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