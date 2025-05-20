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21 мая — какой церковный праздник, что в этот день не стоит одевать, чтобы не навлечь на себя беду
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 21 мая, в православном календаре день памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Родившись в римской знатной семье, Константин первоначально являлся одним из многочисленных амбициозных правителей империи, но именно он сумел объединить огромное государство под знаменем христианства. В решающий момент — перед битвой, определившей судьбу империи, он увидел видение: небесный знак креста и слова, призывавшие идти под его знаменем. Это явилось переломным моментом.
Вместо старых языческих богов, Константин выбрал Бога христиан, и его решение запустило лавину перемен. культурным центром Востока на век вперед.
Но самое важное — Константин созвал первый Вселенский собор в Никее, где были заложены основы христианского вероучения и окончательно сформирован канон Церкви. Это событие изменило религиозный ландшафт мира.
Елена, мать Константина, была подлинной христианской душой и образцом веры. Она верила в Бога всем сердцем и сделала все, чтобы прославить эту веру не только в сердце, но и в мире.
Ее паломничество к Святой Земле стало одним из важнейших эпизодов в истории христианства. Считается, что именно она нашла тот же Крест, на котором распяли Иисуса Христа — самый святой символ спасения и надежды для всех верующих. Открытие Животворящего Креста стало мощным знаком для всего христианского сообщества и пробудило новый толчок к укреплению веры.
Елена инициировала возведение храмов и святых мест, ставших ячейками духовности и паломничества. Ее добрые дела и благотворительность сделали ее символом христианской любви и преданности.
Почему их называют равноапостольными?
Это почетное звание не дается просто так — его получают те, кто как апостолы просвещают мир своим примером, верой и деяниями. Константин и Елена не просто поддержали христианство — они сделали его фундаментом новой цивилизации, повлияли на судьбы миллионов людей и открыли эпоху, где вера стала источником силы и единства.
Их наследие — это не только древние документы и храмы, но и живой источник вдохновения для каждого, кто ищет свет во тьме мира.
Приметы 21 мая
Ветер 21 мая, дующий с востока, до урожая будет много дождей.
Обильная роса утром — к хорошему урожаю.
Если 21 мая гром или гроза — будет хороший урожай, и лето будет плодородным.
Что завтра нельзя делать
В этот день категорически не стоит сплетничать, ссориться или оскорблять другими словами. Также не стоит отказывать нуждающимся в помощи — это принесет проблемы.
Народные верования настойчиво советуют избегать в этот день темной одежды, потому что она притягивает печаль и печаль в семью. Также не стоит начинать сватовство или какую-либо помолвку — брак, заключенный в это время, обещает быть беспокойным и непродолжительным.
Что можно делать завтра
Святых равноапостольных царя Константина и царицу Елену почитают как покровителей мира и благополучия. Их просят дарить людям мудрость, внутреннюю силу, терпение в испытаниях и крепкое здоровье. Особенно верят, что святая Елена является покровительницей пожилых, оберегая их от недугов и одиночества.
В день святой Елены молодые девушки обращаются к ней с молитвами о настоящей любви и доброй женихе, что станет надежным спутником в жизни. По народным убеждениям, все, что посеют или посадят в это святое время, получает особую защиту и благословение от самой святой.