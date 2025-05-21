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Астрологический прогноз на 21 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергетически сильный день, который дает силы для осуществления любых — даже самых смелых и при этом сложных — планов.
Символ дня: медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый — согласно японским традициям, символизирует великодушие и благородство.
Счастливые камни дня: воздушный обсидиан, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и быстро излечиваются.
Питание дня: необходимо максимально ограничить употребление жидкости, даже если речь идет о сочных фруктах.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: хорошее время для благоустройства садового участка и наведения на нем порядка.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, обращенные к языческим богам.
Сны дня: сны нынешнего дня дают подсказку относительно того, что можно — и нужно — сделать сейчас, чтобы получить важные результаты в будущем.
Табу дня: даже короткие поездки сегодня находятся под запретом.
Цитата дня: «Стань лучшим другом самому себе, и тогда ты сможешь находиться в избранном обществе» (Генри Джеймс).
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