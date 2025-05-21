Ночью в Сумах раздался ряд взрывов

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 21 мая 2025 года в Сумах раздался ряд мощных взрывов.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и "Общественное".

Ранее Воздушные Силы ВСУ заявили, что на город двигаются российские беспилотники.

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Пока нет информации о жертвах и пострадавших или разрушениях в городе. Ожидаем официальное сообщение от органов власти.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.