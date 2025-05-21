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- Украина
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Ночью в Сумах раздался ряд взрывов
В ночь на 21 мая 2025 года жители Сум сообщили о громких взрывах, произошедших в городе после предупреждения об угрозе ударов беспилотников.
В ночь на 21 мая 2025 года в Сумах раздался ряд мощных взрывов.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и "Общественное".
Ранее Воздушные Силы ВСУ заявили, что на город двигаются российские беспилотники.
Пока нет информации о жертвах и пострадавших или разрушениях в городе. Ожидаем официальное сообщение от органов власти.
Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов .
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.