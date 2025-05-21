Уночі у Сумах пролунала низка вибухів

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 21 травня 2025 року у Сумах пролунала низка потужних вибухів.

Про це повідомили моніторингові канали та “Суспільне”.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили, що на місто рухаються російські безпілотники.

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Наразі немає інформації про жертв та потерпілих чи руйнування у місті. Очікуємо на офіційне повідомлення від органів влади.

Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.