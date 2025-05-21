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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
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1 хв

Уночі у Сумах пролунала низка вибухів

У ніч на 21 травня 2025 року мешканці Сум повідомили про гучні вибухи, що пролунали в місті після попередження про загрозу ударів безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 21 травня 2025 року у Сумах пролунала низка потужних вибухів.

Про це повідомили моніторингові канали та “Суспільне”.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили, що на місто рухаються російські безпілотники.

Наразі немає інформації про жертв та потерпілих чи руйнування у місті. Очікуємо на офіційне повідомлення від органів влади.

Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
247
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