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- Війна
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Україна опинилася під атакою російських дронів: куди вони прямують
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 21 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс - південний/південно-західний;
Група БпЛА — курсом на Суми.
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс на Полтавщину.
Харківська область - з півночі та сходу ворожі БпЛА.
Ударні БпЛА — курсом на Миргород!
Увага! м.Харків! БпЛА з північно-західного та північно-східного напрямків.
БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини — курсом на південь.
Нагадаємо, у ніч проти 20 травня російська армія атакувала Україну 108 безпілотниками різних типів. Постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.