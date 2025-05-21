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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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69
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Україна опинилася під атакою російських дронів: куди вони прямують

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 21 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Сумська  область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс - південний/південно-західний;

  • Група БпЛА — курсом на Суми.

  • БпЛА в центральній частині  Сумщини, курс на Полтавщину.

  • Харківська область - з півночі та сходу ворожі БпЛА.

  • Ударні БпЛА — курсом на Миргород!

  • Увага! м.Харків! БпЛА  з північно-західного та північно-східного напрямків.

  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини — курсом на південь.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня російська армія атакувала Україну 108 безпілотниками різних типів. Постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
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