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- Війна
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Російський дрон "Молнія" вдарив по блокпосту на Харківщині: постраждали силовики
П’ятеро силовиків постраждали внаслідок удару російського дрона «Молнія» по блокпосту на Харківщині 19 квітня.
Російські війська 19 квітня атакували безпілотником «Молнія» один із блокпостів у Харківські області, де несуть службу поліцейські та нацгвардійці. Внаслідок удару постраждали п’ятеро силовиків.
Про це начальник поліції регіону Петро Токар повідомив у ефірі «Суспільного».
Внаслідок удару російським дроном «Молнія» по блокпосту двоє поліцейських та троє військовослужбовців Нацгвардії отримали контузії.
«Кожен вибух еквівалентом від трьох до п’яти кілограмів тягне за собою ударну хвилю і всім поліцейським, які потрапляють в зону удару, виставляється діагноз „акубаротравма“ з усіма супутніми наслідками. Це може бути враження центральної нервової системи та збій функціонування внутрішніх органів«, — розповів Токар.
За словами начальника поліції, постраждалим надали першу медичну допомогу і зараз вони почуваються добре. На думку Токара, найближчим часом поліцейські та нацгвардійці знову стануть у стрій і допомагатимуть своїм колегам.
До слова, ще у січні речник Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Євгеній Романов повідомив, що ворог почав активніше використовувати дрони «Молнія». Вони малокеровані, тобто тактика росіян така, аби хтось загинув.
Нагадаємо, у ніч проти 20 травня російська армія атакувала Україну 108 безпілотниками різних типів. Постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.