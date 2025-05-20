“Рої дронів”: експерт попередив про небезпеку від російських “Шахедів” — що відомо

Росія атакує «Шахедами» / © tsn.ua

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Російська армія змінює тактику застосування «Шахедів». За словами військових, РФ покращує характеристики БпЛА і увесь час змінює висоту польоту дронів, через що їх стало важче збивати.

Які можливості сьогодні має російська армія та чого чекати від неї далі — скільки безпілотників може виготовляти РФ, які в них характеристики та як протидіяти ворожим БПлА на фронті, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія змінює тактику застосування «Шахедів»

Про зміну тактику застосування «Шахедів» розповів військовий фахівець із систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов. За його словами, РФ хоче повністю відмовитися від іранських компонентів.

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«Зараз РФ увесь час змінює висоту польоту дронів, через що їх стало важче збивати», — акцентував він.

Окупанти намагаються покращити і характеристики БпЛА:

швидкість — дрони намагаються «розігнати» до 200 км/год;

система навігації — аби обійти нашу систему РЕБ, встановлюють антенні системи.

Для реалізації в Росії запустили ще одне виробництво БпЛА в Іжевську, додав Бескрестнов.

Які можливості в армії РФ

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан у коментарі сайту ТСН.ua погоджується — РФ однозначно збільшуватиме виробництво БПлА, втім, як і Україна.

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«Якщо є можливість і є коефіцієнт корисної дії, то 100, 200, 300 будуть виробляти (на день — ред.), і це невелика проблема. Здебільшого вона пов’язана з виробництвом комплектувальних у Китаї. Тобто все залежить від Китаю. Великовузлове складання — це взагалі не проблема налагодити бодай мільйон на добу. А ось китайські вузли-агрегати… Це російська „Герань“ і китайський „Соняшник-200“. Вони збирають їх з китайських вузлів-агрегатів. Тому наскільки китайці можуть збільшити виробництво вузлів-агрегатів „Соняшнику-200“, рівно стільки росіяни збиратимуть великовузловим складанням у себе ці „Соняшники“ тільки під виглядом „Герані“. Тому тут загальна кількість, вона буде суттєвою — сотні на добу», — каже Роман Світан.

Водночас, за його словами, російська армія має проблеми з цілевказівкою та подоланням нашої системи протиповітряної оборони. Він пояснює: українські військові об’єкти розосереджені, їх не так багато і вони прикриті.

«І сенсу „Герані“ проти них використовувати немає абсолютно ніякого. Використовувати „Герані“ по житлових кварталах, об’єктах і як терористичні атаки — це теж для росіян „не комільфо“, тому що ми ж можемо потім їм відповідати. Вони чудово розуміють — дзеркальна відповідь, і вона призведе до серйозних проблем росіян», — вважає Роман Світан.

На його думку, кількість вироблених безпілотників буде обмежена кількістю цілей, які РФ не може вражати, та нашою системою ППО. Втім, Роман Світан не погоджується, що росіяни змінюють тактику застосування безпілотників.

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«Тактика використання безпілотників літакового типу або такого типу, як „Герань“ вона однозначна, тобто її як тактику вони не змінюють. Вони іноді змінюють підходи для того, щоб подолати нашу систему ППО, коли розуміють, яка ППО стоїть. Тобто якщо, припустимо, ЗРК — вони йдуть на гранично малій висоті, якщо це мобільні групи — намагаються їх перескочити по висоті. Тому я не сказав би, що змінюють тактику. Підходи — так, але вони залежать від густини нашої ППО. Тому нічого нового абсолютно», — каже Роман Світан.

Зі свого боку Україні, на думку експерта, потрібно збільшувати густину ППО.

«До кулеметів додавати зенітки так звані, які можуть діставати до висоти 3-5 кілометрів. Збільшувати кількість зенітних установок і розташовувати їх вздовж лінії фронту, щоб росіяни просто не могли подолати це фронтальне ППО, саме безпілотниками. Ракета, зрозуміло, пройде на великій висоті. Хоча, знову ж таки, ракета — дозвукова ціль. Якщо йтиме на великій висоті, її побачать наші комплекси, а якщо побачать наші комплекси, то зможуть вразити. Тому все залежить від щільності ППО і різноманітності цієї ППО», — каже Роман Світан.

Він запевняє: щойно збільшиться кількість зенітно-ракетних комплексів, жодних проблем з протидією «Шахедам» не буде.

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Росія скорочує відставання у сфері дронів

Окрім нарощення виробництва «Шахедів», Росія за два роки майже зрівнялася з Україною у сфері бойових дронів і має всі шанси перегнати її у найближчі два роки. Про це пише Financial Times, посилаючись на українських виробників та експертів.

Водночас, за словами командира взводу ударних БПЛА 109 бригади Єгора Фірсова, противник суттєво просунувся у галузі застосування дронів. Якщо раніше це було декілька підрозділів, то зараз — все масштабно.

«Наші датчики фіксують величезну кількість дронів у повітрі. Якщо раніше ми підєднювались до відео противника, сміялись, як недолуго літають окупанти. Хаотично та на декілька кілометрів. То системні польоти противника на глибину 10-15 кілометрів, це вже даність. І мова не про 1-2 зафіксовані польоти, мова про рої дронів», — розповів військовий.

Крім того, російські засоби РЕБ почали дошкуляти нашим військовим ще сильніше.

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«Ми раділи дроновій революції. Радіємо, коли наші дрони палять танки, піхоту, техніку. Але відео, де палять нас, — стає, на жаль, все більше. Дронів в противника, також стає все більше. Думаю, зараз в сотні разів більше чим, наприклад, в минулому році», — каже Фірсов.

Яка ситуація на фронті

Роман Світан пояснює — уся справа в кількості дронів. Однак чогось нового, за його словами, вони не мають.

«Росіяни збільшують, як і китайці, бо росіяни елементну базу не виробляють. Китайці збільшують кількість елементної бази, а росіяни їх збирають та відправляють на виконання бойового завдання. Такий закономірний процес, він легко запланований чи прогнозований. Те, що ми зараз бачимо на лінії зіткнення, — це саме такий підхід. Тому ми нічого нового не скажемо. Це заплановане збільшення кількості дронів на лінії зіткнення», — каже експерт.

Єдина проблема, за словами Романа Світана, пов’язана з подоланням нашої системи радіоелектронної боротьби.

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«Система зв’язку. Або це оптоволокно, або штучний інтелект, або це радіозв’язок з пакетного рівня управління. Різні механізми, як подолати БО. Це меч і кинджал, вічна боротьба меча та кинжала, що проходить. Але не більше. Нічого проривного», — розповів Роман Світан.

Крім того, Україна може вже починати відставати за кількістю дронів, каже експерт.

«Ось це проблема для нас. Нам треба збільшувати і кількість дронів, що виробляються, і кількість пілотів дронів. Тобто груп, які виконують бойове завдання. Це також прогнозований механізм, який наші війська точно знають і мають враховувати», — пояснює Роман Світан.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня російські війська атакували Україну безпілотниками. Ворог запустив 108 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

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