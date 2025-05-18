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- Війна
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РФ змінює тактику застосування «Шахедів»: деталі від військового
Армія РФ прагне зробити БпЛА надшвидкими та навчити їх обходити РЕБ.
РФ змінює тактику застосування «Шахедів». Вона хоче повністю відмовитися від іранських компонентів.
Про це розповів військовий військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш".
“Зараз РФ увесь час змінює висоту польоту дронів, через що їх стало важче збивати”, — акцентував він.
Окупанти намагаються покращити і характеристики БпЛА:
швидкість — дрони намагаються «розігнати» до 200 км/год;
система навігації — аби обійти нашу систему РЕБ, встановлюють антенні системи.
“Для реалізації запустили ще одне виробництво БпЛА в Іжевську”, — додав він.
Нагадаємо, у ніч проти 18 травня росіяни знову масовано атакували Україну “Шахедами”.
«Противник атакував 27 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.