РФ меняет тактику применения «Шахедов»: детали от военного

"Шахеды" / © t.me/SJTF_Odesa

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РФ изменяет тактику применения "Шахедов". Он хочет полностью отказаться от иранских компонентов.

Об этом рассказал военный военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".

"Сейчас РФ постоянно меняет высоту полета дронов, из-за чего их стало труднее сбивать", - акцентировал он.

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оккупанты пытаются улучшить и характеристики БпЛА:

скорость — дроны пытаются «разогнать» до 200 км/ч;

система навигации – чтобы обойти нашу систему РЭБ, устанавливают антенные системы.

"Для реализации запустили еще одно производство БПЛА в Ижевске", - добавил он.

Напомним, в ночь на 18 мая россияне снова массированно атаковали Украину "Шахедами".

«Противник атаковал 27 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении ПС ВСУ.

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По состоянию на 08:00 подтверждено убыток 88 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.