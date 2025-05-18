- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ меняет тактику применения «Шахедов»: детали от военного
Армия РФ стремится сделать БпЛА сверхбыстрыми и научить их обходить РЭБ.
РФ изменяет тактику применения "Шахедов". Он хочет полностью отказаться от иранских компонентов.
Об этом рассказал военный военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".
"Сейчас РФ постоянно меняет высоту полета дронов, из-за чего их стало труднее сбивать", - акцентировал он.
оккупанты пытаются улучшить и характеристики БпЛА:
скорость — дроны пытаются «разогнать» до 200 км/ч;
система навигации – чтобы обойти нашу систему РЭБ, устанавливают антенные системы.
"Для реализации запустили еще одно производство БПЛА в Ижевске", - добавил он.
Напомним, в ночь на 18 мая россияне снова массированно атаковали Украину "Шахедами".
«Противник атаковал 27 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении ПС ВСУ.
По состоянию на 08:00 подтверждено убыток 88 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.