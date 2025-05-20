"Рои дронов": эксперт предупредил об опасности от российских "Шахедов" — что известно

Россия атакует «Шахедами» / © tsn.ua

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Российская армия изменяет тактику применения «Шахедов». По словам военных, РФ улучшает характеристики БпЛА и постоянно меняет высоту полета дронов, из-за чего их стало труднее сбивать.

Какие возможности сегодня есть у российской армии и чего ждать от нее дальше — сколько беспилотников может производить РФ, какие у них характеристики и как противодействовать вражеским БПлА на фронте, читайте в материале ТСН.ua.

Россия меняет тактику применения «Шахедов»

Об изменении тактики применения «Шахедов» рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов. По его словам, РФ хочет полностью отказаться от иранских компонентов.

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«Сейчас РФ все время меняет высоту полета дронов, из-за чего их стало труднее сбивать», — подчеркнул он.

Оккупанты пытаются улучшить и характеристики БпЛА:

скорость — дроны пытаются «разогнать» до 200 км/ч;

система навигации — чтобы обойти нашу систему РЭБ, устанавливают антенные системы.

Для реализации в России запустили еще одно производство БПЛА в Ижевске, добавил Бескрестнов.

Какие возможности у армии РФ

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в комментарии сайта ТСН.ua соглашается — РФ будет однозначно увеличивать производство БПлА, впрочем, как и Украина.

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«Если есть возможность и есть коэффициент полезного действия, то 100, 200, 300 будут производить (в день — ред.), и это не большая проблема. В большинстве своем она связана с производством комплектующих в Китае. То есть, все зависит от Китая. Крупноузловая сборка — это вообще не проблема наладить хотя бы миллион в сутки. А вот китайские узлы-агрегаты… Это российская „Герань“ и китайский „Подсолнечник-200“. Они собирают их из китайских узлов-агрегатов. Поэтому насколько китайцы могут увеличить производство узлов-агрегатов „Подсолнечника-200“, ровно столько россияне будут собирать крупноузловой сборкой у себя эти „Подсолнечники“ только под видом „Герани“. Поэтому здесь общее количество, оно будет существенным — сотни в сутки», — говорит Роман Свитан.

В то же время, по его словам, у российской армии проблемы с целеуказанием и преодолением нашей системы противовоздушной обороны. Он объясняет: украинские военные объекты рассредоточены, их не так много и они прикрыты.

«И смысла „Герани“ против них использовать абсолютно никакого. Использовать „Герани“ по жилым кварталам, объектам и как террористические атаки — это тоже для россиян „некомильфо“, потому что мы можем потом им отвечать. Они прекрасно понимают — зеркальный ответ, и она приведет к серьезным проблемам россиян», — считает Роман Свитан.

По его мнению, количество производимых беспилотников будет ограничено количеством целей, которые РФ не может поражать, и нашей системой ПВО. Впрочем, Роман Свитан не соглашается с тем, что россияне меняют тактику применения беспилотников.

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«Тактика использования беспилотников самолетного типа или такого типа, как „Герань“, она однозначна, то есть ее как тактику они не меняют. Они иногда изменяют подходы к тому, чтобы преодолеть нашу систему ПВО, когда понимают, какая ПВО стоит. То есть если, допустим, ЗРК — они идут на предельно малой высоте, если это мобильные группы — пытаются их перепрыгнуть по высоте. Поэтому я бы не сказал, что меняют тактику. Подходы — да, но они зависят от густоты нашей ПВО. Поэтому ничего нового абсолютно», — говорит Роман Свитан.

В свою очередь Украине, по мнению эксперта, нужно увеличивать плотность ПВО.

«К пулеметам добавлять зенитки так называемые, которые могут доставать до высоты 3-5 километров. Увеличивать количество зенитных установок и размещать их вдоль линии фронта, чтобы россияне просто не могли преодолеть это фронтальное ПВО, именно беспилотниками. Ракета, очевидно, пройдет на большой высоте. Хотя, опять же, ракета — дозвуковая цель. Если пойдет на большой высоте, ее увидят наши комплексы, а если увидят наши комплексы, то смогут поразить. Поэтому все зависит от плотности ПВО и разнообразия ПВО», — говорит Роман Свитан.

Он уверяет: как только увеличится количество зенитно-ракетных комплексов, никаких проблем с противодействием «Шахедам» не будет.

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Россия сокращает отставание в сфере дронов

Кроме наращивания производства «Шахедов», Россия за два года почти сравнялась с Украиной в сфере боевых дронов и имеет все шансы перегнать ее в ближайшие два года. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на украинских производителей и экспертов.

В то же время, по словам командира взвода ударных БПЛА 109 бригады Егора Фирсова, противник существенно продвинулся в области применения дронов. Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас все масштабно.

«Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе. Если раньше мы подключались к видео противника, смеялись, как бестолково летают оккупанты. Хаотично и на несколько километров. Системные полеты противника на глубину 10-15 километров, это уже данность. И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о роях дронов», — рассказал военный.

Кроме того, российские средства РЭБ начали донимать наших военных еще сильнее.

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«Мы радовались дроновой революции. Радуемся, когда наши дроны жгут танки, пехоту, технику. Но видео, где палят нас, становится, к сожалению, все больше. Дронов у противника, также становится все больше. Думаю, сейчас в сотни раз больше, чем, например, в прошлом году», — говорит Фирсов.

Какая ситуация на фронте

Роман Свитан объясняет — все дело в количестве дронов. Однако чего-то нового, по его словам, у них нет.

«Россияне увеличивают, как и китайцы, потому что россияне элементную базу не производят. Китайцы увеличивают количество элементной базы, а россияне их собирают и отправляют на выполнение боевой задачи. Таков закономерный процесс, он легко запланирован или предсказуем. То, что мы сейчас видим на линии столкновения, это именно такой подход. Потому мы ничего нового не скажем. Это запланированное увеличение количества дронов на линии столкновения», — говорит эксперт.

Единственная проблема, по словам Романа Свитана, связана с преодолением нашей системы радиоэлектронной борьбы.

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«Система связи. Либо это оптоволокно, либо искусственный интеллект, либо радиосвязь с пакетного уровня управления. Различные механизмы, как преодолеть БУ. Это меч и кинжал, вечная борьба меча и проходящего кинжала. Но не больше. Ничего прорывного», — рассказал Роман Свитан.

Кроме того, Украина может уже начинать отставать по количеству дронов, говорит эксперт.

«Вот это проблема для нас. Нам нужно увеличивать и количество производимых дронов и количество пилотов дронов. То есть групп, выполняющих боевое задание. Это тоже прогнозируемый механизм, который наши войска точно знают и должны учитывать», — объясняет Роман Свитан.

Напомним, в ночь на 20 мая российские войска а таковали Украину беспилотниками. Враг запустил 108 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

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