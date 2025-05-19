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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2644
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1 хв

У Черкасах вночі прогриміли вибухи

Російські безпілотники атакували вночі Черкаси

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 19 травня 2025 року у Черкасах та на околицях міста було гучно.

Про це повідомили моніторингові канали у соціальних мережах.

Було зафіксовано кілька вибухів, місто та область атакували російські безпілотники.

Наразі немає інформації про загиблих та поранених.

Очікуємо на офіційні повідомлення влади.

Нагадаємо, що раніше Україну атакували російські дрони: було названо напрямок руху безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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