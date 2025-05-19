У Черкасах вночі прогриміли вибухи

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 19 травня 2025 року у Черкасах та на околицях міста було гучно.

Про це повідомили моніторингові канали у соціальних мережах.

Було зафіксовано кілька вибухів, місто та область атакували російські безпілотники.

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Наразі немає інформації про загиблих та поранених.

Очікуємо на офіційні повідомлення влади.

Нагадаємо, що раніше Україну атакували російські дрони: було названо напрямок руху безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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